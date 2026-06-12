Aquest cap de setmana arriba l’Enfira’t, a Encamp

L’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp que s’ha consolidat com a punt de trobada clau entre empreses, comerços i públic, torna aquest cap de setmana, del 13 i 14 de juny, al carrer del Prat Gran de l’Areny, a l’aparcament descobert situat al costat del parc de l’Ossa. En aquesta nova edició, la fira incorpora com a novetat un espai expositiu dedicat a les autocaravanes, amb l’objectiu de donar resposta a l’interès creixent per aquest tipus de turisme i estil de vida.
En només quatre anys, l’Enfira’t s’ha consolidat com una cita de referència, acollint prop d’un centenar d’empreses, associacions i entitats, tant projectes consolidats com iniciatives emergents, que representen una gran diversitat de sectors i disciplines. En aquest sentit, l’edició anterior va atraure més de 5.000 visitants durant un cap de setmana, amb una programació dinàmica i variada pensada per a fomentar la participació i dinamitza l’activitat econòmica de la parròquia. El balanç positiu per part d’expositors i del públic consolida l’Enfira’t com una opció eficaç per a guanyar visibilitat, establir nous contactes, connectar amb nous clients i participar activament en el desenvolupament teixit econòmic local.
El programa de la 5a edició de l’Enfira’t es pot consultar, AQUÍ!