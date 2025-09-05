Pep Lizandra, distingit amb el Premi Mossèn Albert Vives

Òmnium Alt Urgell ha anunciat que concedirà el XXII premi Mossèn Albert Vives al músic i divulgador cultural cerdà Pep Lizandra. En aquesta edició, l’entitat urgellenca ha justificat l’elecció de Lizandra “per la seva contribució a la difusió de la cultura popular i tradicional del Pirineu”. El Premi Mossèn Albert Vives forma part dels Premis Homilies d’Organyà i és l’únic d’aquests guardons que se sol anunciar pocs dies abans del lliurament, atès que la resta es fan públics dins l’acte programat cada any a la Fira del Llibre del Pirineu. Aquesta vetllada es durà a terme aquest dissabte, 6 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre a l’escenari de la Plaça, a Organyà. L’acte és obert a tothom.
Cara visible de la divulgació de danses pirinenques
Pep Lizandra viu des de fa molts anys al poble de Músser, que forma part del municipi de Lles de Cerdanya, a tocar de l’Alt Urgell. Formatger de professió, des de fa més de trenta anys Lizandra s’ha implicat de manera molt activa en la recuperació i promoció de cançons i danses tradicionals del Pirineu. En aquest objectiu, ha participat en multitud de concerts, aplecs, festes i tallers formatius, o en molts casos els ha impulsat personalment.
Actualment segueix col·laborant en moltes activitats de cultura popular i tradicional tant de la Cerdanya com de l’Alt Urgell, com per exemple a les caramelles de la Seu i de Bellver, la Trobada de Glosa Escolar de l’Alt Urgell, les cantades organitzades actualment per l’Ateneu Alt Urgell, la recuperada baixada de Falles d’Alàs, la Festa de les Trementinaires de Tuixent o el Dijous Gras i el ball de la Marsellana i l’Esquerrana a Castellciutat, per esmentar-ne algunes.
Després d’establir-se a la Cerdanya, a l’inici de la seva trajectòria artística al Pirineu va ser pioner a l’hora d’impulsar tallers de cançons i danses pirinenques a les escoles. Als anys 90 va contribuir a recuperar el Ball Pla d’Alinyà i el Ball de Llancers de Tuixent. Més endavant, amb l’escola de Montellà, Pep Lizandra va idear noves formacions i l’organització de trobades anuals de joves instrumentistes.
Va ser cofundador del grup La Principal del Baridà, ha format part de la Cobla Cadí i la Cobla del Comú d’Andorra la Vella i aquests darrers anys ha actuat al costat d’Elias Porter tot formant el duet La Sonsoni. Amb aquest grup, entre d’altres iniciatives, han posat música, lletra i so directe al projecte de recuperació dels ‘Motarrots’, els malnoms amb què tradicionalment s’han conegut els habitants de cadascun dels pobles i viles de l’Alt Urgell. D’altra banda, en l’àmbit polític Lizandra ha estat regidor de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya, i aquests darrers anys ha col·laborat activament en mobilitzacions populars com ara les multitudinàries manifestacions pel dret d’autodeterminació de Catalunya i per la llibertat dels presos polítics i exiliats catalans.