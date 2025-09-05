Andorra contribueix amb 40.000 euros a diferents programes d’organismes internacionals

El Govern ha aprovat una aportació de 40.000 euros en concepte de contribucions voluntàries a diversos programes d’organismes internacionals per a l’any 2025. Aquesta acció s’emmarca en la voluntat de l’Executiu de donar continuïtat a les aportacions que periòdicament realitza a través dels organismes internacionals dels quals forma part, reforçant així el compromís del país amb projectes en favor de la solidaritat global, la defensa dels drets humans i la protecció del medi ambient.
Entrant al detall de les contribucions, es destinen un total de 30.000 euros a favor de diferents programes de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) amb seu a Viena. Pel que fa a l’OSCE, es destinen 5.000 euros a cadascun dels següents projectes: ‘Canvi climàtic i seguretat a l’est d’Europa, Àsia central i el Caucas del sud’; ‘Acceleració de la implementació de l’Agenda de la Joventut i de la Seguretat a la regió OSCE’; ‘WIN (Women’s Initiative for Normative Change) – enfortir la seguretat mitjançant la innovació i el treball en xarxa per la igualtat de gènere’; i la Beca de l’OSCE per a la Pau i la Seguretat. Mentre que, en el cas de l’ONU, es renova el suport al Fons per a les Víctimes del tràfic d’éssers humans que depèn de l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, amb seu a Viena, amb 10.000 euros.
Finalment, s’ha donat llum verda al pagament de la contribució voluntària a favor de l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), per un import de 10.000 euros, que es destinaran al Fons per a les víctimes (5.000 euros) i al Fons de formació (5.000 euros).