Penúltima jornada amb sabor agredolç per a la natació del país

La delegació andorrana de natació als Jocs de Malta (FAN)

Amarga, però contundent participació de la delegació andorrana durant la tercera i penúltima jornada (dijous) de la natació en la 19à edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, Malta 2023. Tomàs i Bernat Lomero, Nàdia Tudó i Patrick Pelegrina, han competit en les proves individuals.

Kevin Teixeira que no tenia cap prova programada, ha nedat la primera posta del relleu 4×100 m estils i Biel Cuen, també sense cap prova, ha descansat aquesta jornada. Durant la sessió de la tarda han participat tres finalistes individuals de quatre possibles. La competició ha finalitzat amb un nou rècord absolut del relleu i una millor marca personal (MMP).

L’equip de relleus 4×100 m estils, de Kevin Teixeira, papallona; Patrick Pelegrina, esquena; Tomàs Lomero, braça i Bernat Lomero, estil lliure, han acabat 5ns amb un destacable temps de 3:55,64, nou rècord d’Andorra, que rebaixa en més de cinc segons la marca de 4:07,65 del rècord anterior, assolit a Liechtenstein per Feo; Haciane; Cuñat i Baldrich, el 2 de juny 2011.

Kevin Teixeira, crolista i especialista en proves de llarga distància, haurà fet el campionat sencer, si neda, almenys, una de les dues proves que té la quarta i última jornada. Amb el rècord de dijous, fins ara, suma quatre rècords d’Andorra, dos Absoluts, dos +18 anys, dues millors marques personals i una medalla de bronze. Un rendiment més que notable, per a una promesa júnior que, a més a més és un debutant.

La sessió per a Andorra s’ha iniciat amb la participació dels germans Lomero en la prova de 50 m lliures, on Bernat, s’ha classificat en el 8è lloc per disputar la final amb un temps de 25,75 segons. Tomàs ha arribat 9è amb un temps de 24,03 i ha quedat eliminat. En la final, Bernat ha arribat 8è amb un temps de 24,31 a un segon i quatre centèsimes de les medalles.

Nàdia Tudó, abanderada Nacional, medallista d’or i medallista de bronze, s’ha classificat quarta en l’eliminatòria, amb un temps d’1:12,37 que li ha permès nedar la final. En la final, amb un temps d’1:11,81 ha tornat a arribar quarta, a 0,28 centèsimes del seu rècord Absolut, datat a Gwanglu el 22 de juliol de 2019. El temps de Tudó està a menys d’un quart de segon, o 0,0007, de la medalla de bronze.

Patrick Pelegrina ha accedit a la disputada final dels 100 m braça de forma directa. Ha nedat en un temps d’1:03,69 per a acabar 6è a 2,34 segons del primer lloc i, a tan sols mig segon, o 0,52 centèsimes del bronze.