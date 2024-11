Patrick Pelegrina, nou rècord d’Andorra de 50m esquena en piscina curta en la primera jornada del Campionat d’Espanya Absolut

El nedador andorrà, Patrick Pelegrina (FAN)

Primera jornada del Campionat d’Espanya Absolut de piscina curta, a Madrid, i primer rècord d’Andorra. Patrick Pelegrina ha aconseguit el nou rècord absolut en la prova dels 50m esquena assolint un temps de 26,52″. Això suposa una rebaixa de set centèsimes respecte a la millor marca fins ara (26,59″) que ostentava Tomàs Lomero des del novembre de l’any 2021.

Tot i el rècord, Pelegrina no ha pogut accedir a la final del campionat, sent el 41è temps de la general. “No era el principal objectiu, però estic molt content d’haver obtingut aquest resultat; segueixo molt preparat per a les següents proves” ha asseverat Pelegrina.





Millor marca personal de Biel Cuen

Més enllà del rècord, la participació tricolor al Campionat d’Espanya de natació també ha comptat amb l’actuació del jove de 17 anys, Biel Cuen. El nedador de la FAN, que debutava en categoria absoluta, ha saltat a la piscina per a la prova dels 400m estils. Cuen ha aconseguit marca personal després de finalitzar la prova amb un temps de 4.30.08″.





Horaris de, divendres, 15 de novembre

9.47h: 100m braça -7a sèrie (Patrick Pelegrina)

10.14h: 200m papallona – 2a sèrie (Biel Cuen)

10.50h: 200m lliures – 2a sèrie (Biel Cuen)

11.19h: 50m lliure – 6a sèrie (Bernat Lomero)