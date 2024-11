Joan Vinyes i Jordi Mercader volen tancar la temporada de ral·lis de terra amb un bon resultat a Pozoblanco (Còrdova)

El vehicle amb el qual competiran Vinyes i Mercader (FotoEsport)

La Copa d’Espanya de Ral·lis de terra (CERT) viurà la setena i última prova de la temporada 2024 a terres andaluses, amb la disputa de l’11è Rallye Ciudad de Pozoblanco, que tindrà el centre neuràlgic en aquesta localitat de la província de Còrdova. Per a Joan Vinyes-Jordi Mercader (Hyundai i20 Rally2 Team Rallycar) serà una prova especial, després de veure’s obligat a abandonar al Rally de Granada per un accident, motiu pel qual també li va impedir prendre la sortida al RallyRACC el passat mes d’octubre.

El retrobament amb les pistes de terra va ser molt esperançador en el test que l’equip Rtechnology va fer aquest mateix dimecres, ja en terres andaluses. “Va ser molt gratificant tornar a conduir el Hyundai i20 després d’aquest parèntesi obligat. Les sensacions en aquests primers quilòmetres de contacte van ser genials i el comportament del vehicle increïble. Demostra que l’equip ha fet un treball molt bo per a tornar a posar-lo a punt i poder sortir en aquest darrer ral.li amb les màximes expectatives. Abans del ral.li de dissabte, divendres encara podrem fer més quilòmetres en el shakedown oficial i serà el lloc on veurem com estem envers la resta de competidors”.

Un total de 52 equips prendran la sortida de l’11 Rllye Ciudad de Pozoblanco, 18 dels quals dins de l’apartat Rally2, la categoria que engloba els vehicles més potents i competitius. Entre aquests, el Hyundai i20 del Team Rallycar de Joan Vinyes i Jordi Mercader.

El ral.li tindrà una única etapa que es durà a terme el dissabte, jornada en la qual els participants sortiran des del Recinto Ferial de Pozoblanco per a disputar un total de 7 trams cronometrats, El Viso (2 vegades), Pozoblanco-Virgen de Luna (3 vegades) i Alcarejos-Añora (2 vegades), amb un total de 98,38 km cronometrats dels 328,94 km totals que té el ral.li.





Fitxa tècnica 11 Rallye Ciudad de Pozoblanco