Els embassaments sempre són una bona opció per posar en remull les altes temperatures. La zona de bany del Pantà de Sant Ponç es troba al terme del petit poble de Clariana de Cardener, al Solsonès.

El bosc que envolta les aigües embassades del Cardener entren al pantà a través de diferents entrants rocosos i de petites platges que conviden a capbussar-s’hi.

L’entorn que l’abraça i l’amplitud que permet la mirada, el transformen en un espai salvatge que convida al descans i la desconnexió.

La qualitat de les seves aigües de colors turquesa atraients és excel·lent tant per prendre-hi el bany com per practicar-hi algun esport aquàtic.

