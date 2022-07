Títol: The Umbrella Academy

Durada: 60 min.

Gènere: aventura, fantasia, acció

Creació: Steve Blackman

Intèrprets: Elliot Page, Aidan Gallagher, Tom Hopper

Temporades: 3 Capítols: 30

Sinopsi:

The Umbrella Academy és l’adaptació televisiva del còmic del cantant de My Chemichal Romance. La ficció d’acció real segueix una família disfuncional de superherois que treballen per a esbrinar la mort misteriosa del seu pare.

Mentrestant, hauran de bregar amb les personalitats i habilitats tan dispars que posseeix cadascun. Cada membre d’aquest grup especial de superherois va ser adoptat per l’inventor Reginald Hargreeves quan va sortir a la llum la notícia de 43 dones embarassades misteriosament que donaven a llum el mateix dia.

Anys després d’aconseguir ser famosos sent superherois, els germans Hargreeves es reuneixen novament en ocasió de la mort del seu pare. Allà es trobaran amb el retorn de Cinc, el mateix que va desaparèixer en el temps quan aquest va fer servir el seu poder per a poder viatjar al futur. Però ve amb un missatge: s’acosta l’apocalipsi en una data concreta i han de salvar el món.