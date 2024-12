Pacoenlaluna actuarà dissabte a Andorra la Vella

Aquest dissabte, dia 21 de desembre, Pacoenlaluna, té programada una actuació a La Fada Ignorant (Andorra la Vella), a les 22:00 hores. El músic presentarà al públic assistent el seu nou disc “Inteligencia Animal”. Serà una oportunitat única per a gaudir de la seva música en directe, amb aquest estil tan personal que està conquerint adeptes per allà on passa.

Aquest concert que Pacoenlaluna oferirà en terres andorranes s’emmarca en la darrera gira que està duent a terme i que ha estat batejada amb el mateix nom que el seu àlbum “Gira Inteligencia Animal 24-25”.