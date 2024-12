Verdú prepara a Paganella la pròxima Copa del Món d’Alta Badia

Joan Verdú, a Val d’Isère. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, es troba a Paganella (Itàlia) preparant la pròxima cita de la Copa del Món de gegant. L’andorrà està esquiant a l’estació italiana, per a marxar divendres a Alta Badia. Paganella és el lloc escollit per l’equip de Joan Verdú per a realitzar els entrenaments previs a la següent cita de la Copa del Món, que es disputa a Alta Badia. El corredor de la FAE es troba a pocs quilòmetres de l’escenari de la carrera preparant els últims detalls.

Segons ha explicat el seu entrenador, Juan Lago, la idea inicial era fes dues jornades d’esquí a Paganella i després desplaçar-se a Alta Badia, on divendres al matí es realitzarà la sessió prèvia, i ja a la tarda a les 19:00 formar part del sorteig de dorsals. La cursa d’Alta Badia està prevista per al diumenge, 22 de desembre, amb la primera mànega a les 10:00h i la segona a les 13:30h.