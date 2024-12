Les subvencions Andorra Business 2024 atorguen més de 150.000 euros per a 34 empreses del país

La directora d’Andorra Business (Judit Hidalgo)

La setena edició de les subvencions Andorra Business ha concedit ajudes a 34 petites i mitjanes empreses d’Andorra per un valor total de 156.466 euros. Finalment, de les 40 sol·licituds presentades se n’han concedit 34 (85%), que destinaran l’import a la realització de 41 serveis. Enguany es comptava amb una partida de 180.000 euros i s’ha exhaurit el 86,93% (156.446 euros) després de passar els filtres corresponents de validació.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha recordat que “més del 65% de les empreses beneficiàries d’aquest 2024 facturen menys de 350.000 euros l’any. Les nostres subvencions volen ajudar les empreses del país que puguin tenir més limitacions per a ser més competitives i resilients”.





Distribució de les subvencions per facturació:

Nova creació: 2 empreses (5,88%) – 9.600,00 €





De 0 € a 50.000 €: 9 empreses (26,47%) – 35.319,90 €





De 50.001 € a 100.000 €: 3 empreses (8,82%) – 14.600,00 €





De 100.001 € a 150.000 €: 1 empresa (2,94%) – 4.720,00 €





De 150.001 € a 350.000 €: 8 empreses (23,53%) – 32.520,00 €





De 375.001 € a 600.000 €: 1 empresa (2,94%) – 6.000,00 €





De 600.001 € a 1.300.000 €: 5 empreses (14,71%) – 25.501,60 €





De 1.300.001 € a 1.500.000 €: 1 empresa (2,94%) – 6.000,00 €





De 1.500.001 € a 3.000.000 €: 4 empreses (11,76%) – 22.204,60 €

Per sectors, les empreses beneficiàries més nombroses han estat les relacionades amb la Salut i el Benestar, IT i Educació. Pel que fa als serveis més sol·licitats han estat per assessoraments per a obtenir certificacions voluntàries ISO, plans de promoció internacional, desenvolupament i certificació de productes per a comercialització internacional i estudis especialitzats sobre noves línies de negoci, entre d’altres.





Serveis subvencionats destacats:

Assessorament per a obtenir certificacions voluntàries ISO i altres: 9 serveis (22%) – 50.088,00 €





Plans de promoció internacional: 7 serveis (18%) – 27.766,00 €





Promocions internacionals i eines de promoció: 6 serveis (15%) – 16.208,20 €





Contractació d’espais en fires internacionals: 4 serveis (10%) – 18.341,60 €





Desenvolupament i certificació de productes per a comercialització internacional: 4 serveis (10%) – 11.928,00 €.

En els darrers anys Andorra Business ha destinat més d’un milió d’euros en subvencions de les quals han pogut gaudir prop de 300 empreses del país.





Es pot consultar la resolució publicada al BOPA en aquest enllaç: https://www.bopa.ad/Documents/Detall?doc=ADI_2024_12_13_14_03_27.