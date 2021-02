Olis essencials i les seves aplicacions

Un oli essencial és un líquid molt concentrat extret de flors, arrels, fruites, llavors o fins i tot escorces. Encara que són més coneguts per a dotar a la llar d’una bona aroma, els seus usos amb finalitats terapèutiques o medicinals porten aplicant-se des de fa molts segles en diverses cultures. En la seva finalitat més destacada, la de millorar la salut i el benestar físic i psíquic, poden administrar-se per via tòpica (directament en la pell o diluïts en aigua o olis anomenats bàsics), per via respiratòria (mitjançant l’olfacte, a través de difusors o ambientadors) o per via oral, si bé, en aquest últim cas sempre ha de fer-se sota prescripció facultativa.

T’expliquem les aplicacions i utilitats d’alguns dels més utilitzats.

Eucaliptus: És analgèsic, combat inflamacions respiratòries, millora la circulació de la sang i és expectorant.

Encens: Ajuda al sistema nerviós, és expectorant, combat la fatiga mental i se li reconeixen propietats anticancerígenes.

Gessamí: Afrodisíac, millora l’estat d’ànim i redueix l’ansietat i l’estrès. En ser relaxant, ajuda a agafar el son.

Pebre: Una de les seves principals propietats és ajudar a deixar de fumar, encara que també s’usa per a trastorns respiratoris.

Menta: Alleuja l’estrès, estimula la memòria, evita el mal de cap i descongestiona el nas.

Llimona: Purifica l’ambient, és antibacterià, antisèptic i millora l’estat d’ànim.

Avet: Per a la cistitis, les hemorroides, l’estrès i la depressió.

Taronja: Relaxa el cos i és antiespasmòdica.

Lavanda: És antiestrès. Es recomana també posar unes gotetes en el coixí abans d’anar-se’n a dormir quan existeixen problemes d’insomni.