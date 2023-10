Ok del Consell Econòmic i Social a les quotes de treballadors per a l’hivern

Reunió del Consell Econòmic i Social (SFGA)

El Consell Econòmic i Social (CES) ha donat llum verda a la quota de treballadors per a la temporada d’hivern, que es fixa en 5.500 treballadors, una proposta que s’elevarà al Consell de ministres per a la seva aprovació. També el CES ha emès un informe favorable a una nova quota general de 2.000 treballadors per als diferents sectors d’activitat.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, i alhora presidenta del CES, Conxita Marsol, albira bones perspectives econòmiques per a la temporada i deixa clar que la majoria de permisos són per a temporers que ja han tancat un acord amb empreses del país. En aquest sentit, Marsol ha volgut llençar un missatge per a evitar que vinguin persones sense contracte com va succeir la temporada d’hivern anterior.

Patronal i sindicats han coincidit a emetre un dictamen favorable al reglament del registre de la bretxa salarial que el Govern aprovarà amb l’objectiu de recopilar dades per a reduir les diferències de sou per raó de gènere. Les empreses de més de 50 treballadors hauran de facilitar informació per a poder analitzar les causes de les desigualtats i així prendre mesures per a minimitzar aquesta bretxa, com un pas important, ha dit Marsol, per a avançar cap a la igualtat.

Conxita Marsol ha manifestat la satisfacció per la bona sintonia del Consell Econòmic i Social, que permet avançar en diversos temes, com l’acostament de posicions en alguns aspectes relacionats amb els increments salarials. Serà una qüestió que es debatrà a la reunió del CES del novembre.





Vistiplau a les mesures per al lloguer d’habitatges

El Projecte de llei que regularà les pròrrogues dels lloguers d’habitatges ha centrat part del debat. La ministra es felicita que la mesura compti amb el vistiplau dels diferents agents que integren el Consell Econòmic i Social. Conxita Marsol admet que és una normativa que no acaba de convèncer ningú i això vol dir que és una proposta equilibrada tant per als llogaters com per als propietaris.

La ministra Marsol assegura que l’objectiu del Govern és garantir que els llogaters tinguin dret a pròrrogues importants dels seus contractes i que els propietaris hagin d’atorgar-les. De fet, el 60% dels contractes de lloguer es podran acollir a pròrrogues d’entre 3 i 4 anys, a canvi que els propietaris puguin apujar una mica els lloguers. Això pretén donar una estabilitat a les famílies, ha exposat Marsol, i que aquestes no hagin de patir l’angoixa de no saber si podran continuar vivint a les seves llars.