Informen la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu sobre les negociacions de l’Acord d’associació

El cap de Govern al centre de la foto, a la seva dreta Željana Zovko i a seva esquerra David McAllister (SFGA)

Una delegació de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, encapçalada pel seu president, David McAllister, i per la vicepresidenta, Željana Zovko, han visitat aquest dijous i divendres Andorra per tal de poder copsar de primera mà la realitat i especificitats del país, així com també l’estat actual de les negociacions que manté Andorra amb la Comissió Europea per a l’assoliment d’un Acord d’associació.

Els diputats europeus han pogut intercanviar amb diferents membres del Govern i de la delegació negociadora andorrana de l’Acord d’associació amb la UE sobre les qüestions més polítiques de la negociació, pendents de resoldre en les pròximes rondes i trobades polítiques previstes fins a final d’any. El president McAllister ha insistit en la importància de poder cloure l’acord durant el present mandat de l’actual Comissió Europea, que finalitza a la primavera de l’any vinent abans d’entrar en funcions.

Així mateix, McAllister i Zovko també han insistit en la importància d’identificar mecanismes permanents de cooperació entre el Consell General i el Parlament Europeu per a permetre que hi hagi una relació estreta entre els parlamentaris.

Aquest divendres la delegació europea també s’ha reunit amb els síndics generals i amb els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior. Durant la trobada s’han intercanviat diversos punts de vista en relació amb l’avançament de les negociacions per a l’Acord. També s’ha comentat la necessitat de continuar impulsant accions de comunicació, sobretot amb vista al referèndum. Per aquest motiu, la comissió ha demanat als representants europeus potenciar les sinergies per a poder acostar les institucions europees i la seva tasca a la ciutadania andorrana. Finalment, també s’ha comentat i treballat quin és el millor mètode i mecanisme per a la represa del cabal comunitari, en cas que finalment s’aprovi l’Acord.