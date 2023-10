Andorra reforça la cooperació amb els Pirineus Orientals

La ministra, Imma Tor -tercera per la dreta- a Perpinyà (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, acompanyada per l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, s’ha desplaçat aquest divendres a Perpinyà amb l’objectiu de continuar reforçant la cooperació amb els territoris veïns, especialment amb els Pirineus Orientals.

Durant el matí, Tor s’ha reunit amb la presidenta del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe, amb qui ha compartit la necessitat d’establir un diàleg regular que permeti impulsar projectes d’interès comú en benefici dels ciutadans dels dos territoris.

La ministra Tor i la presidenta Malherbe han convingut l’organització d’una trobada anual amb l’objectiu de reforçar lligams entre les poblacions d’Andorra i dels Pirineus Orientals.

La ministra també ha mantingut una reunió amb el nou prefecte dels Pirineus Orientals, Thierry Bonnier. Els dos mandataris s’han congratulat pel bon funcionament de la cooperació transfronterera, tal com es va evidenciar aquest passat dijous a la setena edició del Diàleg Transfronterer a Tolosa, on també hi va participar Bonnier.

El desplaçament oficial té lloc després que aquest passat dijous se celebrés una nova sessió del diàleg transfronterer entre Andorra–Occitània. De fet, els representants s’han congratulat per la finalització del programa d’intervencions previstes en la ruta entre Prades i Andorra, que començarà a finals d’octubre amb la instal·lació de dispositius de protecció contra caigudes de blocs a la localitat de Villefranche de Conflent. La titular d’Afers Exteriors ha emfatitzat que aquestes accions permetran millorar la seguretat i agilitzar les connexions entre Prades i la frontera francoandorrana.

Les trobades han permès tractar la importància històrica dels Pirineus Orientals per a Andorra, com a antiga seu de la Representació del copríncep a Perpinyà, i de Prada, ja que el Lycée Renouvier d’aquesta localitat acollia molts estudiants andorrans fins al 1978, data de la creació del Lycée Comte de Foix.

Precisament en aquest establiment té lloc cada any la Jornada d’Andorra en el marc de la Universitat d’Estiu de Prada de Conflent. La ministra d’Exteriors ha recordat que la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, va participar en l’edició d’aquest any sobre la Desigualtat, i ha destacat tant la pertinença de la temàtica escollida –de rigorosa actualitat– com la qualitat dels ponents. Tor i Malherbe també han intercanviat sobre l’excel·lent col·laboració en el marc dels programes europeus, especialment pel que fa al POCTEFA.