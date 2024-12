Obre inscripcions la Sant Silvestre de la Seu

Cartell anunciador de la Sant Silvestre 2024 a la Seu (Aj. la Seu)

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell repeteix en l’organització de la tradicional Cursa Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet que compleix setze edicions i se celebrarà el dimarts, 31 de desembre, a la capital alturgellenca. “Després de l’experiència de l’any passat, en la que el Servei d’Esports es va fer càrrec de l’organització de la prova per primera vegada, i donada la molt bona acollida entre els i les participants, volem repetir i consolidar el format més festiu que es va estrenar ara fa un any”, manifesta la regidora d’Esports de la Seu, Bàrbara Romeu.

El recorregut: de la plaça dels Oms al carrer Regència d’Urgell

Val a recordar que una de les novetats va ser la modificació del recorregut per tal de finalitzar la prova a la zona comercial del carrer Regència d’Urgell, on es va rebre a tots els participants amb un ambient festiu per a celebrar la cursa i escalfar motors de cara a la nit de cap d’any.

Així, doncs, es manté el recorregut de 3.650 metres, començant a la plaça dels Oms i seguint pel carrer Sant Domènec, Camí Ral de Cerdanya, rotonda de Bombers, Circumval·lació, camí de la Palanca, passeig Joan Brudieu, Lluís de Sabater, carrer Major, placeta de Sant Miquel, carrer Canonges, portal d’Andorra, carrer Major, Fra Andreu Capella, passeig Joan Brudieu, carrer Sant Ot i arribada al carrer Regència d’Urgell. L’hora de sortida es manté a les 17:00 de la tarda del dimarts dia 31 de desembre.

“Per a participar en la prova, només cal tenir ganes de passar una bona estona fent esport en la millor companyia i inscriure’s omplint el formulari que es pot trobar al web de la Sant Silvestre la Seu (www.santsilvestrelaseu.com) des d’avui mateix”, explica la regidora d’Esports de l’Ajuntament urgellenc.

Bàrbara Romeu remarca que l’objectiu d’aquesta cursa “és acomiadar l’any fent esport amb un esperit festiu i familiar. Per aquest motiu tornarem a comptar amb diverses animacions, especialment al punt d’arribada per tal de gaudir, un any més, d’aquest esdeveniment tan arrelat a la nostra ciutat”. Romeu afegeix que “per tal de donar color a la trobada, animem a totes les persones participants a recuperar els obsequis d’altres edicions com samarretes, tubulars, barrets de Pare Noel…, i omplir, un any més, els carrers de la Seu d’esport, festa i bon ambient”.





Inscripcions i recollida de dorsals

Com en totes les edicions, les inscripcions són gratuïtes. Les primeres 1.500 rebran un obsequi commemoratiu de la prova de part dels patrocinadors i l’organització de la prova. Les inscripcions es tancaran el dilluns, 30 de desembre, a les nou de la nit.

La recollida de dorsals tindrà lloc al Palau d’Esports el diumenge, 29 de desembre, de 10:30 a 14:00 i de 15:30 a 21:00 i el dilluns 30 de desembre de 09:00 a 14:00 i de 15:30 a 21:00.





Els patrocinadors de la Cursa Sant Silvestre de la Seu d’Urgell són: Cooperativa Cadí, establiments del carrer Regència d’Urgell, Peusa, AS Fornesa, Gestoria Estañol i Fustes Grau.

Com a col·laboradors: Torrons Vicens, Llet Nostra, Diables de l’Alt Urgell, Creu Roja, Menja’t l’Alt Urgell, a més del personal de les Brigades i la Policia Municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.