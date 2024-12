FPNSM: Ainara Monticchio guanya el 9è Concurs d’Obra Gràfica

Les tasses dissenyades amb el dibuix d’Ainara Monticchio (FPNSM)

La 9a edició del Concurs Obra Gràfica, per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, ja té guanyadora. L’obra, d’Ainara Monticchio, persona atesa al Servei Ocupacional Xeridell, ha estat la més votada de l’edició d’enguany i serà el dibuix que il·lustrarà la popular tassa commemorativa d’aquesta data tan assenyalada.

El concurs, que aquest any ha rebut una cinquantena de dibuixos, ha culminat aquest matí de dimarts amb el lliurament de premis i la presentació de la nova tassa commemorativa. Una tassa que ja es troba a la venda per 8 euros al Museu Carmen Thyssen (MCTA) i a la botiga d’i&i Serveis, situada a Sant Julià de Lòria. A més, totes les persones que vulguin reservar la seva tassa, poden fer-ho enviant un correu a ilu@fprivadameritxell.ad i recollir-la a la botiga d’i&i Serveis.

L’acte, celebrat a les instal·lacions del Museu Carmen Thyssen, ha comptat amb la presència de representants de les entitats organitzadores i col·laboradores del concurs. Així, hi ha participat la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós; la presidenta l’FPNSM, Maria Pilar Díez; la directora de l’Àrea Sociolaboral de la Fundació, Dolors Martínez; el responsable d’organització i adjunt a gerència del Museu Carmen Thyssen Andorra, Martí Pons; la responsable de projectes artístics i educatius del museu, Charline Bony; i la representant de l’Associació d’usuaris, familiars i representants legals de l’FPNSM (AUFARE), Carme Solà.

El concurs s’organitza anualment amb l’objectiu de contribuir en la promoció de drets i posar en relleu les habilitats de les persones amb discapacitat a través de la cultura, i a la vegada, implicar i sensibilitzar a la ciutadania vers aquesta realitat social.





Tercer any amb taller de manualitats impartit pels joves de Fent Camí

D’altra banda i, per tercera vegada des de l’organització del concurs, els joves del Programa Formatiu Prelaboral, Fent Camí, han preparat un taller de manualitats, basat en les experiències sensorials, on hi ha participat els diferents membres del jurat del Concurs d’Obra Gràfica.

La dinàmica ha girat entorn de la música i les arts plàstiques, on el principal objectiu ha estat potenciar la creativitat, tot fomentant la cooperació i el treball en equip.