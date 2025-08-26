Obertes les inscripcions per a participar a la Radikal Estana 2025

El XVI Cadí Circuit Fer proposa aquest dissabte, 30 d’agost, una nova edició de la Radikal Estana 2025, l’única prova del calendari que se celebra a la Cerdanya. La cursa tindrà un recorregut circular de 12 quilòmetres, amb 600 metres de desnivell positiu. Pel que fa a l’itinerari Xic, comptarà amb una distància lineal de 4 quilòmetres.
Segons ha subratllat l’organització, el trail running pel Baridà es planteja “per a promoure l’esport de muntanya i la natura, tot recuperant els antics camins del territori, i sempre compromesos amb la protecció i conservació de la fauna i flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró“, per on transcorre. Tots els corriols han estat rehabilitats per iniciativa pròpia de la gent d’Estana.
Modificació del traçat
Com a novetat, la prova estrena pàgina web i canvia la data de celebració, que abans sempre era al setembre. D’altra banda, amb la intenció de protegir el gall fer, s’ha modificat el traçat i els corredors pujaran cap a Prat de Cadí per l’antic camí de l’Esperella. El corriol permet unes vistes magnífiques de la serralada del Cadí i del Coll d’Eruga, passant pel pas dels Maquis, el corriol dels Fardos i “l’amagatall” fins al Collet Roig. Posteriorment, els participaran arribaran al Prat de Cadí, on hi haurà un avituallament.
L’itinerari continuarà en direcció als Collets fins a arribar al corriol que es troba a mà esquerra de la Barrumbeta, i que s’endinsa al bosc de les Llobateras–Estanaló, a una zona de pi roig, faig i roures mil·lenaris, fins als baixos de Villec i Estana. Un cop allà caldrà que els corredors segueixin per la pista i travessin dos rierols fins a l’entrada dels Calderons, que els tornarà a dirigir cap a coll de Pallers i Estana.
Horaris i inscripcions
La recollida de dorsals de la Radikal Estana 2025 serà de dos quarts de 8 del matí a tres quarts de 9. La sortida de la cursa principal està prevista a les 9 del matí, mentre que la dels xics serà deu minuts després (9.10 h). Les inscripcions, que es poden formalitzar a través d’Internet, tenen un preu de 15 euros. Els corredors no federats hauran de pagar un suplement de 3 euros. La participació el mateix dia de la prova suposarà el pagament de 20 euros.
L’organització ofereix servei d’acollida per als infants. També hi haurà també jocs fets de fusta per a totes les edats. A l’arribada se serviran productes locals de Martinet per als corredors i acompanyants, amb embotits, formatges, coques de recapte i coques de pastisseria.