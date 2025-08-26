Valoració de Sílvia Romero, delegada territorial de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, en el seu primer any al càrrec

Tot just fa un any vaig assumir el repte de ser delegada territorial del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran. Un any intens i apassionant, durant el qual he tingut l’honor de representar el Govern de la Generalitat, vetllant perquè les polítiques públiques s’apliquin amb sentit de proximitat en una vegueria tan extensa com diversa: som un territori amb característiques comunes, però també amb especificitats que cal tenir molt en compte.
Em vaig comprometre a una presència activa al territori i a recollir i traslladar al Govern les necessitats concretes de cada comarca i de cada municipi. Resultat d’aquesta tasca d’escoltar i d’enraonar amb les alcaldesses i els alcaldes de la vegueria són les deu primeres actuacions prioritàries en què estem treballant, entre les quals sobresurten aquelles derivades de la necessitat de millorar les infraestructures viàries. El Govern està avançant en l’encomana de gestió que permetrà les obres a la carretera N-260, especialment en el tram Xerallo – el Pont de Suert; en una nova fase de la L-512 i C-1412b pel port de Comiols, en els ajuts per al condicionament dels accessos a nuclis de muntanya o en noves línies de transport públic. Simultàniament, estem buscant solucions a les problemàtiques de diferents municipis pel que fa a l’accés a la fibra òptica i a la telefonia mòbil.
La manca d’habitatge també és un problema principal al Pirineu, és per això que el Govern hi posa atenció prioritària, articulant un conjunt de mesures com la reserva pública de solars o els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, a punt de presentar, que ajudin a disposar de més oferta d’habitatge protegit. No menys important és l’àmbit de salut: es treballa a diferents nivells per a ampliar i millorar els quatre hospitals de la vegueria, i es destinen més recursos sanitaris a l’atenció primària. A més, l’estratègia d’heliports d’emergències H24 de la Generalitat permetrà disposar d’aquestes infraestructures en totes les comarques de la vegueria.
També progressem en la tramitació de la Llei d’Alta Muntanya i en el desplegament de l’Estatut del Municipi Rural, que inclou 73 dels 77 municipis de la vegueria. A més, considerem prioritari facilitar l’accés a la justícia a la ciutadania dels extensos partits judicials de la nostra vegueria, per això treballem amb els ajuntaments per a crear agrupacions de secretaries de jutjats de pau, que facilitin la feina als jutges i jutgesses de pau.
El sector primari és un dels pals de paller que articulen el nostre territori, fet que ha portat a presentar mesures per a protegir la ramaderia extensiva, a continuar les obres del reg de la Conca de Tremp i a treballar en la implantació de l’IRTA a la Seu d’Urgell. I, la nostra orografia, que tant ens caracteritza com ens condiciona, obliga a gestionar les afectacions dels riscos geològics i de la inundabilitat en el conjunt del territori i en l’activitat econòmica. Altres mesures aprovades pel Govern van des del Pla d’obres i serveis de Catalunya fins a la Llei de barris i viles, passant pel suport a l’escola rural o l’impuls del sector cultural i turístic.
En només 365 dies no han faltat els moments difícils, causats per accidents, sequeres, aiguats o incendis forestals. En tots hem trobat capacitat de resposta conjunta i coordinada. Protegirem i consolidarem aquest model de governança territorial, basat en l’escolta activa i en la cooperació entre administracions. Conscients de l’envergadura dels reptes i del camí que hem de transitar, continuarem treballant amb constància, optimisme i voluntat de servei, de servei a tothom.
Sílvia Romero Galera
Delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran