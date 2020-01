La Xarxa de Biblioteques d’Andorra, formada per totes les biblioteques comunals i la Biblioteca Pública de Govern, ha posat en marxa la seva nova pàgina web. Tot i que ja és pública des del mes de desembre, encara estava en període de proves. Ara, però, la pàgina ja està plenament operativa i es pot consultar sense problemes.

Al link www.catalegbiblioteques.ad hi trobareu tot el catàleg de la Xarxa (més de 150.000 documents disponibles) així com un calendari d’activitats, seccions de novetats, notícies, etc. Aquesta renovació s’ha fet per facilitar la recerca d’informació dels usuaris i oferir un aspecte molt més atractiu, amb la inclusió de seccions dinàmiques i l’accés a una agenda d’activitats personalitzada per a cada biblioteca. Els usuaris també disposen d’un accés personal per tal de saber els seus préstecs, els terminis de devolucions i des d’on pot fer reserves de documentació, entre d’altres funcions.