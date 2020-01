Els operaris que treballen en la consolidació d’un talús al costat de la carretera N-260, al terme municipal del Pont de Bar, han començat aquest dijous les tasques per poder instal·lar una malla més resistent en aquells punts on, arran dels despreniments, s’hi va detectar moviments de terra. L’objectiu de l’actuació és millorar la seguretat a la zona, tenint en compte que aquests elements de protecció estaran ancorats a la muntanya.

De moment es desconeix la durada que tindran aquests treballs, els quals obliguen a mantenir el pas alternatiu de vehicles regulat amb semàfors que es va habilitar dijous passat, després que el mateix dia al matí hi va haver una esllavissada de roques i terra que va obligar a tallar completament la circulació al llarg de més de dotze hores.

El subdelegat del Govern espanyol Lleida, José Crespín, ha visitat aquest dijous al migdia aquestes obres i ha explicat que a gairebé la meitat dels 2.000 m2 de talús afectats pel despreniment s’hi va detectar moviments. Per aquest motiu, Crespín ha ressaltat que era necessari implementar més mesures de consolidació en aquests punts on, des del primer moment, es va procedir a netejar i sanejar aquesta part de la muntanya.

Els operaris han començat a fer les perforacions que permetran instal·lar-hi malles més resistents i que estaran ancorades al talús. L’evolució dels treballs, segons ha dit Crespín, vindrà donada per la situació en què es trobin els terrenys on es col·locaran les proteccions, amb la qual cosa no es pot preveure encara quan es poden allargar aquestes tasques ni tampoc saber la previsió de reobertura dels dos carrils.

Crespín diu que volen “començar el camí” per modernitzar l’Eix Pirinenc

Pel que fa a les demandes del territori sobre una modernització integral de l’Eix Pirinenc, que ja va expressar la setmana passada l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, el subdelegat de l’Estat, tot i admetre aquesta manca de millores al llarg de les darreres dècades, ha respost que consideren l’Eix Pirinenc com “una eina essencial” i espera que aquesta nova legislatura es pugui “començar el camí” i fer aquests informes. Crespín, d’altra banda, ha esmentat que en el projecte de pressupostos de 2019 -que finalment no es va aprovar- es preveia una partida d’1 milió d’euros per dur a terme estudis informatius de les carreteres de l’Estat al pas per Ponent i l’Alt Pirineu i Aran.

Finalment, pel que fa a les afectacions del temporal Gloria a la demarcació de Lleida, Crespín ha dit que estan rebent informació dels diversos municipis i que, per tant, encara no s’han pogut quantificar econòmicament. Quan s’hagi fet aquesta valoració, explica, arribarà el moment d’iniciar la tramitació de les ajudes.

Justament pel que fa a aquests temes, el subdelegat ha aprofitat la visita per reunir-se amb l’alcaldessa del Pont de Bar, Rosa Andorrà. A la trobada a l’ajuntament baridà, Crespín ha informat amb més detall de les actuacions que s’estan fent a l’N-260 i de les afectacions del temporal Gloria. També s’ha parlat de les dificultats actuals de petits municipis com el Pont de Bar, amb poc més de 150 habitants fixos i 7 nuclis de població.