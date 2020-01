La Fundació ONCA continua el programa socioeducatiu «Música i creativitat» iniciat el 2015, amb la incorporació de nous professionals i nous col·lectius. El programa vol treballar la utilització de la música com una eina d’inclusió social que permeti explorar nous horitzons i posar a l’abast de tothom la participació artística.

David Font, professor de guitarra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, s’incorpora al col·lectiu professional. Actualment, el grup està format per tretze professionals, liderats per Joan Hernández, coordinador del programa social de la Fundació ONCA, i que compta amb la col·laboració d’Ivan Caro i Pilar Planavila, en el disseny dels diferents projectes. Jordi Albelda, Josep Maria Aragay, Àlex Arajol, Pauline Da Costa, David Font, Unai Gutiérrez, Marta Morán, Verònica Pérez, David Sanz i Mònica Vega, complementen l’equip professional encarregat d’impartir les diferents sessions programades.

Enguany el programa es vertebra en dues grans activitats: Bàsket Beat i «Música i creativitat».

Per primera vegada s’ofereixen 6 sessions de Bàsket Beat a dones que han estat víctimes de violència de gènere i/o familiar i que són ateses per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri d’Afers Socials i Justícia. Les sessions seran dirigides per Josep Maria Aragay i Joan Hernández.

Per segon any consecutiu, s’han previst 9 sessions de Bàsket Beat dirigides als alumnes de segon curs de l’Escola Andorrana de Batxillerat que han de desenvolupar un projecte de participació, actuació i servei (PAS). Aquests adolescents, enguany realitzaran un treball comunitari inclusiu amb joves del Servei de Rehabilitació Comunitària d’Adolescents (SRCA), dels Serveis de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Les sessions, que estaran dirigides per Josep Maria Aragay i Joan Hernández, començaran el 5 de febrer.

A partir del 3 de febrer, es reprenen les sessions de «Música i creativitat» amb diferents col·lectius de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. S’han previst deu sessions quinzenals per grup, que començaran a inicis de febrer i finalitzaran abans de sant Joan 2020.

Les sessions estan dirigides als usuaris del Centre de dia, de Xeridell i del Servei d’Educació Especial (EDES), i comptaran amb els professionals David Font, Marta Morán, Àlex Arajol, Pauline Da Costa, Verònica Pérez, Mònica Vega, Unai Gutiérrez, Jordi Albelda i David Sanz

El 13 de gener s’han reprès les sessions de «Música i creativitat» liderades pels violinistes Alexandre Arajol i Jordi Albelda al Centre Residencial DomusVi Salita. Aquestes sessions es realitzen de forma quinzenal i finalitzaran el 30 de març.

Finalment, el 14 de gener s’han reprès les sessions de Música al Claror al Taller Claror de la Seu d’Urgell, liderades per Pilar Planavila i Ivan Caro que tenen lloc de forma quinzenal i finalitzaran el 23 de juny.