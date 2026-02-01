Nil Solans, Antonio Otero, Mikel Azcona i Juan Antonio Conesa, campions de les Andbank GSeries 2025-2026

Colofó a les Andbank GSeries 2025-2026, que han acabat amb una G4 plena d’espectacle esportiu, on han ressaltat una vegada més els pilots referencials d’aquesta nova temporada del certamen de curses sobre gel que alberga el Circuit Andorra – Pas de la Casa.
Raül Ferré, s’ha confirmat un cop més com a revelació entre els Giand, en anotar-se el segon triomf absolut de la temporada, al volant d’un dels prototips de tracció integral que construeix PCR Sport. El jove andorrà ha tornat a pujar al capdamunt del podi, seguit per un altre dels nous talents del Principat, Erik Faura, i per Christine Giampaoli, la pilot femenina que millor rendiment ha mostrat a la G4.
Amb aquest resultat, Raül Ferré s’ha proclamat subcampió de la categoria reina de les Andbank GSeries, a les quals Nil Solans (absent finalment d’aquesta última cita) ha tornat en gran aquesta temporada, tot aconseguint el seu tercer guardó.
Antonio Otero també ha fet triplet al Circuit Andorra – Pas de la Casa; en el seu cas, coronant-se, a més, de manera consecutiva. El gallec, vencedor de les dues darreres edicions corresponents al Clio Ice Trophy, ha inaugurat com a campió el palmarès de la categoria Rally3, convocada per primera vegada per a aquesta edició.
El propietari de l’equip Puzzle Motor ha tancat la temporada amb una nova victòria. Gustavo Castro i Volkan Isik l’han acompanyat al podi de la G4, i també del campionat.
Mikel Azcona ha inscrit el seu nom a l’historial de les Andbank GSeries, en adjudicar-se el títol de Kartcross. El pilot oficial de Hyundai Motorsport (campió del Món de Turismes el 2022) ha rematat amb una nova victòria la ratxa triomfal de la qual ha estat protagonista en la seva primera campanya competint sobre el gel del Circuit Andorra – Pas de la Casa.
Nelson de la Vega i Jordi Villardell, segon i tercer classificats respectivament de la G4, han escortat Mikel Azcona a la taula final del campionat.
José Roger ha tornat a pujar també al primer esglaó del podi, dues setmanes després d’haver guanyat la G3. El tricampió de Side by Side ha superat a la cita final el seu company d’equip, Jesús Cucharrera, i el francès Maxime Emery, fet que li ha atorgat els punts necessaris per a rubricar el subcampionat.
Juan Antonio Conesa, dominador de les dues primeres proves del calendari, s’ha anotat una novena plaça aquest cap de setmana, amb què ha resolt matemàticament el títol en la seva primera temporada completa com a pilot de les Andbank GSeries.
“A nivell organitzatiu, hem complert els objectius marcats a principi de temporada: categories consolidades amb una alta participació, bones accions de comunicació al voltant del campionat, i quatre curses celebrades a les quatre dates establertes des de l’inici”, valora el director del Circuit Andorra – Pas de la Casa, Àlex Bercianos.
“Volem agrair especialment a Andbank, HiperPas i al Comú d’Encamp el suport rebut, fonamental per a organitzar un campionat tan atractiu com peculiar al Circuit Andorra – Pas de la Casa. Demà mateix començarem a treballar en l’edició 2027. Creiem que, gràcies a l’experiència adquirida i als contactes generats aquesta temporada, podrem fer un pas endavant en tots els sentits”, subratlla l’andorrà.