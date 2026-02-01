L’FC Andorra perd de forma clara a Castelló (2-0)

El Castelló, que amb aquesta victòria per 2 a 0 puja fins la segona plaça d’ascens directe a la primera divisió, ha estat un autèntic vendaval davant d’un FC Andorra inoperant, encara que ha tingut uns primers 20 minuts de partit força bons. Al minut 25 ha tingut el primer Carrique per a l’Andorra, després d’una ràpida transició claríssima. Tres minuts després, però, Gerenabarrena ha avançat al Castelló. El partit, doncs, començava a posar-se costa amunt per als tricolors. El mateix Gerenabarrena l’ha enviat al pal al minut 37. Tres minuts després era Lucas Alcázar qui eixamplava diferències fent el 2-0. Amb aquest resultat i amb un Castelló desbocat s’ha arribat al descans.
Jastin, al minut 56 de la segona meitat, ha tingut la més clara dels andorrans, però el porter dels locals Matthys ha salvat sota pals. L’última mitja hora de partit ha estat un voler i no poder de l’Andorra. L’esquema 3-5-2 dels del Principat no ha funcionat i a Yakobashvili se li acumulava la feina, i en atac els tricolors no estaven fins i ja no han tingut més ocasions de perill. Amb el 2-0 s’ha arribat al final del partit.
El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte, 7 de febrer, a les 14 hores, a Encamp, contra el filial de la Reial Societat.