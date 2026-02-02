Horòscop del 2 al 8 de febrer

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
És molt possible que al llarg d’aquests dies tingueu més d’una enrabiada a la feina ja que us faran crispar els nervis amb petites coses, però molt seguides. Haureu de tenir molta paciència, la sort és que la convivència a casa serà més aviat força tranquil·la i això us donarà una mica de pau. Per altra banda, si heu d’anar al metge haureu de tenir més paciència perquè allà també us faran posar dels nervis.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Aquests dies poden ser la clau per a solucionar alguna situació més aviat negativa que teniu en el camp dels diners, és possible que trobeu una manera d’anar millor i de guanyar-ne més, el que passa és que potser no els guanyareu de seguida, ja que tot són projectes. De moment el millor que podeu fer és mirar de portar-los a terme tan aviat com sigui possible. Eviteu les discussions a casa, estareu més bé.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Tindreu uns dies una mica seriosos, seran d’aquells dies que no saps el per què, però us augmenta la responsabilitat respecte a tot i us dona la sensació que us esteu fent grans, sort que això no us durarà gaire i que, anant bé, hi haurà algú que trencarà totalment aquesta sensació de fer-vos grans, provocant que se us obri la vostra part més animada i juganera proposant-vos fer alguna animalada bona.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Són dies per a consolidar amistats i per a consolidar relacions sentimentals, o sigui que si teniu un rotllo amb algú i li voleu proposar d’anar seriosament, aquests són uns bons dies per a fer-ho. Per altra banda, tindreu molta tendència a parlar amb gent força més gran que vosaltres, us anirà molt bé, aprofiteu-ho. I si ja teniu parella heu de saber que tindreu uns dies molt especials, estareu molt units i acaramel·lats.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Dins el tema de la feina se us preparen uns dies una mica difícils ja que tindreu un sentiment molt gran d’impotència i de ràbia, ja sigui perquè no teniu feina, o bé perquè la vostra situació dins d’ella és complicada, poseu-hi paciència. I deixant de banda aquest tema, podríem dir que heu d’anar amb compte amb els genolls, estareu propensos a donar-vos algun cop força dolorós, aneu poc a poc.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Són dies força positius en l’aspecte de que tindreu iniciativa en fer les coses i, a sobre, us sortiran bé, a part que físicament estareu en plena forma i això també us dona més fortalesa i ganes de fer coses. Per altra part, el tema que s’animarà més al llarg dels dies serà el de l’economia, potser no és el moment de fer cap inversió, però sí que és el moment de recollir el fruit del sembrat, com més millor.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
El camp de la parella serà especialment agradable, hi ha moltes tendències a que la cosa vagi bé i que en algun moment romàntic us sincereu tots dos explicant-vos clarament el què sentiu l’un per l’altre, i no es maco això? Si hi haguessin més situacions així el món seria més feliç segurament. L’única cosa que pot trencar una mica la felicitat és el fet que tindreu algun moment de nostàlgia. Recordareu.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
A vosaltres els diners us portaran de cap, però és que no sé com us ho feu, però, darrerament, per molt que vigileu, marxen, i gairebé no sabeu per on, no us atabaleu que no fa gaire hem passat unes festes que en són força responsables de la vostra fallida actual, i no patiu que ja remuntareu aviat. Per una altra banda, és bo que sapigueu fer servir els vostres instints, seran encertats i us faran estar alerta.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Tot i que en qüestió de diners tindreu força pèrdues, podem dir que tampoc són tan dolents aquests dies ja que el vostre instint competitiu us donarà una oportunitat molt bona per a millorar la vostra posició social per mitjà d’algun conegut, tenint la possibilitat de conèixer algú que serà força important per a vosaltres. A part de que és un bon moment per a solucionar algun malentès del passat que encara dura.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Alguna persona coneguda us sorprendrà fent quelcom que no us espereu i que us sap una mica de greu perquè en certa forma hi confiàveu i us ha fallat. De tota manera, com que no serà res massa greu tampoc seria bo que us ho agaféssiu molt a pit, deixeu-ho estar i tan sols ho guardeu perquè no us torni a sorprendre. A part d’això són dies de bona comunicació amb la parella, aprofiteu.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Us esperen uns dies un tant terrorífics, potser com fa temps que no heu passat i és que tot us sortirà força del revés i la qüestió és mirar de suportar-ho tan bé com es pugui, o sigui que molta paciència i filosofia. Els temes allà on notareu més els afectes serà en la feina, on tothom us buscarà malestar (remei: que us entri per una orella i surti per l’altra) i en la salut que us heu de controlar més.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
A vosaltres se us plantegen uns dies molt divertits i, sobretot, amb molt de moviment, tant en els dies de cada dia com en el cap de setmana i, a sobre, és possible que se us pugui permetre fer una mica de festa o que simplement tingueu menys feina i això us suposi com si féssiu un xic de festa. També heu de tenir en compte que estareu amb els ànims força alts perquè últimament esteu arreglant moltes coses.