Neix el Bassella Revival, una nova cita per als amants dels vehicles clàssics i la cultura retro

Els pròxims 10 i 11 d’octubre se celebrarà la primera edició del Bassella Revival, una trobada que reunirà vehicles històrics, cultura retro i activitats per a tots els públics. L’esdeveniment, que tindrà lloc a les instal·lacions de Bassella Experiences i el Museu Moto Bassella, oferirà un programa que inclourà rutes i circuits per a vehicles clàssics, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food trucks.
Segons publica RàdioSeu, la iniciativa neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada per als aficionats als vehicles clàssics, però també «per a reviure la memòria del poble de Bassella, desaparegut sota les aigües del Pantà de Rialb i amb una llarga tradició amb el món del motor».
Per a poder participar a la Bassella Revival, cal inscriure’s prèviament a la web de l’esdeveniment. Les persones que hi prenguin part han d’anar-hi amb un vehicle clàssic amb un mínim de 30 anys d’antiguitat. D’altra banda, el públic visitant haurà d’adquirir l’entrada al Museu Moto de Bassella. Si la inscripció es fa abans del 15 de juliol, hi ha una oferta amb reducció de preu. Les persones empadronades al municipi de Bassella i els menors de 12 anys tindran l’entrada gratuïta.
Dos dies d’activitats per als aficionats als vehicles clàssics
La primera jornada començarà a les 8 h amb l’obertura del recinte per al muntatge dels expositors i del paddock dels clubs. Entre les 9.30 i les 12.00 hores es durà a terme la benvinguda i l’acreditació dels participants al Museu Moto Bassella. A partir de les 10 hores s’obrirà el recinte de Bassella Experiences i s’iniciaran totes les activitats programades. Un dels actes destacats de la jornada serà la gran desfilada de participants, prevista a les 13.30 hores, que inclourà el pas pel photocall oficial.
El programa continuarà a les 15.30 hores amb la taula rodona “Copes monomarca: forja de campions”, dedicada a l’anàlisi de la trajectòria i la importància d’aquestes competicions en la formació de pilots. A les 17 hores tindrà lloc la Poster Session, seguida, a les 17.30 hores, de la posada en marxa de diversos models especials. La jornada de dissabte finalitzarà amb el lliurament de premis, previst per a les 18.30 hores, i el tancament del recinte a les 19.30 hores.
L’activitat continuarà diumenge amb la celebració de la Copa Catalana d’Enduro Clàssic, organitzada sota la coordinació de la Federació Catalana de Motociclisme. El recinte de Bassella Experiences obrirà les seves portes a les 10 hores.
Durant el matí es tornarà a realitzar la posada en marxa de models especials, prevista a les 11 hores. A les 12.30 hores s’oferirà una visita a l’exposició “Records de Bassella”, amb la participació d’alguns dels seus protagonistes. La jornada es completarà amb una nova Poster Session a les 13.30 hores.