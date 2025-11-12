Neil Young celebra el seu 80è aniversari

Un 12 de novembre de 1945, ara fa 80 anys, naixia Neil Young, a Toronto (Canadà). Cantant, guitarrista i compositor de rock. És un dels noms essencials del rock, va debutar als anys seixanta amb Buffalo Springfield, ha participat intermitentment del supergrup de folk rock Crosby, Stills, Nash & Young i ha gravat desenes de discos, sense descans (rar és l’any que no té una novetat, o dues), provant fórmules, xipollejant en l’acústic o atacant amb fúria des de l’electricitat.
Discografia destacada: “Everybody knows this is nowhere” (1969), “After the gold rush” (1970), “Harvest” (1972), “On the beach” (1974), “Tonight’s the night” (1975), “Zuma” (1975), “Comes a time” (1978), “Rust never sleeps” (1979), “Freedom” (1989), “Ragged glory” (1990), “Weld” (1991), “Harvest Moon” (1992), “Greendale” (2003).
