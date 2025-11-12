“Es lloga habitació”, de Carlota Font Castelló

Títol: Es lloga habitació
Autora: Carlota Font Castelló
Pàgines: 160
Editorial: La Campana
Sinopsi:
L’Abril s’enfrontarà amb humor als entrebancs de la vida al costat de la seva nova companya de pis.
L’Abril està desesperada. Després de tres anys de relació, l’Eloi l’ha deixat i ara s’ha d’enfrontar amb un bon problema: com pagarà el lloguer tota sola? Sense diners i sense parella, ha decidit que de moment no ho explicarà a ningú, i encara menys a la seva família. Amb vint-i-quatre anys acabats de fer, ha d’aguantar un cap insuportable i resignar-se a unes condicions laborals precàries. D’això li ha servit estudiar història de l’art? Mentre la seva vida sembla que s’enfonsa per moments, l’Abril no tindrà cap altre remei que buscar algú amb qui compartir el pis. I la candidata serà l’Emma, una hostessa de vol ben peculiar. S’anuncien turbulències.
Un debut literari irònic que gira al voltant de temes com la precarietat laboral, la crisi de l’habitatge a Barcelona, la descoberta de la sexualitat o la frustració de les expectatives vitals projectades.
«En Bonaventura m’ha dit que sí a la pujada d’hores, però ha decidit que la millor manera de fer-ho és obrint la galeria els diumenges i pagant-me en negre perquè no vol a ningú en nòmina a temps complet. Sincerament, millor no queixar-me. Em podria haver dit que no i aleshores em quedava sense pis».
Font: lacasadellibro