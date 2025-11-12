Comprar un aquari nou per a peixos

Si esteu pensant a comprar un aquari per a peixos, assegureu-vos de comprar-lo de la mida adequada per a l’ús que en voleu fer. La instal·lació d’un tanc petit es fa de la mateixa manera que per a un gran, així que preneu-vos una mica de temps per a pensar sobre on voleu posar-lo i quant espai teniu. Decidiu si voleu un aquari per a peixos d’aigua freda, peixos tropicals o peixos d’aigua salada. Els tres són tipus molt específics de peixos que estan acostumats i requereixen condicions una mica diferents.
Decidiu quines espècies voleu tenir. Això us ajudarà a determinar de quina mida necessiteu que sigui l’aquari. El més petit que hauríeu d’escollir són 19 litres. Determineu les dimensions de l’aquari que voleu comprar i trobeu un lloc adequat a casa vostra. Recordeu incloure l’espai que necessitareu tenir darrere del vostre aquari per a l’equipament i per als cables.
Aneu a una botiga de mascotes on venguin aquaris i busqueu entre els diferents tipus de tancs disponibles. Els tancs ja venen fets en acrílic o vidre, i ambdós tenen els seu pros i contres.
Font: es.wikihow.com