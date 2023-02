Natació: 12a plaça per a la delegació andorrana en el Campionat de Catalunya d’hivern Aleví Combinat

La jove delegació andorrana al Campionat de Catalunya d’hivern aleví combinat a Sabadell (FAN)

Una medalla d’argent, una quarta plaça, dos cinquens, un sisè lloc del relleu femení i cinquanta-set millors marques personals conforma el balanç esportiu final per a la delegació andorrana que ha assolit la 12a plaça de la classificació general per equips, en el Campionat de Catalunya d’hivern Aleví Combinat, celebrat a les instal·lacions del CN Sabadell.

El lloc aconseguit en la classificació general és el millor, fins ara, per un equip andorrà de la categoria des de la implementació del format actual de competició. La delegació estava formada per tretze competidors en total: Duna Jorge — medallista —, Isona Cuen, Arlet Laya, Irati Moreno, Aran Jorge, Jan Font, Enzo Palau, Alex Aran, Eliot López, Marc Montraveta, Ramon Montoto, Jordi Batalla, Pol Font, Duna Jorge; representats en l’apartat tècnic per Pablo Prieto Álvarez, segon entrenador de la FAN.