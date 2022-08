Nàdia Tudó acomiada la temporada amb un 31è lloc a l’Europeu de Natació de Roma

Nàdia Tudó, ha nedat la primera sèrie dels 200 m braça, durant la quarta jornada de competició del 36è Campionat Europeu de Natació organitzat per la LEN a la ciutat de Roma, celebrada el matí de diumenge.

Tudó, ha finalitzat la seva participació, amb un temps de 2:36,73 que li ha representat el 31è lloc de la general. El rècord d’Andorra està en 2:33,92, de la mateixa Nàdia Tudó, assolit el 22 de juny passat a la ciutat de Berlín durant el Campionat Alemany de Natació.

‘M’hauria agradat acostar-me més a la meva millor marca, però estic contenta. Aquesta temporada crec que ha anat molt bé i hem fet molta feina’ ha dit Tudó, poc després de tancar la seva participació en el Campionat.

Alfonso Maltrana, entrenador i director tècnic de la Federació Andorrana de Natació: Nàdia ha nedat de forma bastant correcta la prova. La primera part ha fet parcials per a acostar-se i, fins i tot, millorar el rècord d’Andorra, portava un ritme per a un teòric passi de 2:32 llargs, però durant la segona part li ha costat mantenir el ritme i, aquí, ha estat la diferència entre millorar el 2:33 del rècord i el 2:36 que ha fet. Estem satisfets, la Nàdia ho ha intentat i ha lluitat amb l’empenta i esforç que caracteritza als representants de la delegació. Ara només queda acomiadar una temporada en què ha fet bones baixades de marca, recarregar energies i esperar que passi el temps per a encetar la temporada vinent’.

Dimarts dia 16, Bernat Lomero, tanca la participació andorrana en el campionat amb la prova dels 50 m lliures.