Música, escaperoom city, laser combat i cinema, propostes per a joves aquest Nadal a la Seu d’Urgell

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell ha organitzat per a aquest Nadal un seguit d’activitats adreçades al públic juvenil que s’iniciaran aquest pròxim dissabte 11 de desembre amb el concert de música urbana i trap, els P.A.W.N. Gang, a Nit Oh Parties, a les 01:00 hores. Per assistir al concert no cal inscripció.

La següent activitat lúdica per als i les joves serà el dilluns 27 de desembre amb la celebració de l’escape room city ART, que tindrà lloc per tot el municipi de la Seu d’Urgell. Aquest escape room es realitzarà en dos torns: a les tres i a 2/4 de quatre de la tarda, amb un total de 10 grups, formats per 10 participants cadascun. La sortida es realitzarà des de l’Oficina Jove. Per participar-hi cal inscriure’s a partir d’aquest dijous mateix a: escaperoomcitylaseu.cat

Per dimecres 29 de desembre hi ha preparada l’activitat Laser Combat, que s’iniciarà a les 12 del migdia a la Font del Lleó situada al Parc del Valira de la Seu d’Urgell. Per prendre-hi part cal fer inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/monmagic2021/

La darrera activitat pensada pel jovent, però també per al públic familiar, és el passi de la pel·lícula ‘Cazafantasmas: más allá’, el 30 de desembre a les set de la tarda, a Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/monmagic2021/