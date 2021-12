Els minairons reparteixen als alumnes de la Seu d’Urgell el punt de llibre amb la cançó del Picarol

Els minairons, acompanyats per un ‘escrofus’ (soldat de l’exèrcit del malvat Peirot), han visitat aquest dijous les escoles Pau Claris, Albert Vives, La Valira i el col·legi La Salle, i les llars d’infants Els Minairons, Xics La Salle i Francesc Xavier de la Seu d’Urgell.

A cada centre educatiu, aquests personatges de la mitologia pirinenca han recollit els desitjos dels alumnes d’educació primària i de 0 a 3 anys de la Seu d’Urgell.

Com a novetat d’aquest any, els minairons han repartit un punt de llibre on hi ha inscrita la lletra de la cançó El Picarol, escrita i composada per Daura Sons (Ivan Caro i Pilar Planavila), amb la veu d’Agnès Aràjol, i enregistrada per Lloveraproaudio.

La visita dels minairons -activitat que s’emmarca en la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes– és molt esperada cada any per aquestes dates prenadalenques per part dels més petits. Aquesta activitat forma part de l’aprenentatge de les tradicions pirinenques i dels seus protagonistes ‘màgics’ com són els minairons.