Motorista ferit en un sinistre a la CG-2, al Pas

Aquest matí de dissabte, 13 de juny, a la carretera general 2 (CG-2), al pas de la Casa, s’ha produït un accident de circulació entre un turisme amb matrícula francesa i una motocicleta amb matrícula espanyola. Segons informa el servei de Policia, el conductor de la motocicleta, home de 54 anys, ha resultat ferit en el sinistre de trànsit.
El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant de l’incident viari a les 9:40 hores d’aquest dissabte. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 30,900 de la CG-2, ja al terme del Pas de la Casa.