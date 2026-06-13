Doria tanca la final de canoa d’Augsburg amb una 9a posició

Mònica Doria ha finalitzat en la novena posició la prova de canoa de la Copa del Món d’Augsburg després de completar la final amb un temps de 114.89 segons. La representant andorrana arribava a la lluita per les medalles després d’haver dominat les classificatòries del matí, on havia marcat el millor registre de totes les participants. A la final, Doria ha completat un descens sòlid, però una penalització de dos segons a la porta 12 li ha impedit apropar-se a les posicions capdavanteres. La palista andorrana ha registrat un temps de 112.89 segons sobre l’aigua, al qual s’han afegit els dos segons de sanció, deixant el seu resultat final en 114.89.
La victòria ha estat per a l’australiana Jessica Fox amb un temps de 107.93 segons, mentre que l’espanyola Klara Olazabal Vilarrubla ha estat segona i la txeca Gabriela Satkova ha completat el podi. Doria ha acabat a 6.96 segons de la vencedora.
La participació de la palista andorrana a Augsburg continuarà, aquest diumenge, amb la prova de caiac-cross, l’última disciplina de la segona Copa del Món de la temporada