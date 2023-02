MOTOMAMI, l’imperi darrere del fenomen Rosalia

La cantant catalana, Rosalía

Rosalía és al·lucinant. Com a artista, és clar. I com a icona mundial. La catalana té el millor de les tendències actuals extravagants i del pop art d’Andy Warhol. Ha canviat les regles del joc. Hi trobem constantment girs abruptes. Dona voltes a les paraules fins que aquestes encaixen. Flueix, travessa, barreja, entrecreua. Tot llenguatge és desconegut, i el seu particularment (Pa’ti naki, chicken teriyaki). Però a la gent li encanta la raresa. Pura energia. Pur espectacle.

Avui dia les coses criden la nostra atenció un instant, tan aviat com arriben, se’n van. Per això, transcendir en un moment en què els m’agrada devoren i escupen l’artista amb molta facilitat és difícil. Així, convé remarcar la figura de la catalana, almenys ara que encara se l’estima. Fuck la fama (eh), fuck la faena (jaja).

Rosalía és una bohèmia moderna. Les referències es perdran, però quedarà l’expressió “és una Motomami” i tots entendran que es fa referència a la força femenina: a cada copia que ven, tú dale tu bendición y yo no quiero competir, si no hay comparación… A la faceta d’artista, a més, també l’acompanya la d’empresària. La cantant ha creat una marca lligada als seus orígens. El 2019 va crear una empresa que, curiosament, porta per nom el mateix que el seu darrer projecte, Motomami.

Més enllà de la música

L’empresa, que es dedica a la gestió de serveis d’artistes (acords amb discogràfiques, editorials, agents artístics, patrocinadors, marques i un llarg etcètera), es va fundar amb un capital social de 30.000 euros, i amb María del Pilar Tobella, la mare de l’artista, com a administrador únic. De fet, ella és qui ha inspirat el concepte motomami, ja que la matriarca sempre s’ha desplaçat amb moto, fins al punt de recollir les filles a l’escola amb motocicleta.

Tobella treballava com a directora comercial a l’empresa familiar, Suprametal, dedicada a la fabricació de plaques d’identificació, caràtules i etiquetes de metall principalment, però quan el 2019 la seva filla va començar a triomfar, i el seu pare (l’avi de Rosalía) va morir, ho va deixar. Un canvi de vida que també va experimentar la seva altra filla, Pilar Vila, quan va ser designada presidenta de la Junta General Ordinària l’octubre del 2020, mentre que Pilar Tobella era nomenada secretària.

Rosalía, com la va definir la revista Forbes, és un valor segur. N’hi ha prou amb un exemple: al primer exercici que va presentar comptes, la companyia va obtenir un import net de la xifra de negoci de 4.822.139 euros i uns beneficis, després de pagar l’impost de societats (d’entorn de 24.000 euros), sous de l’equip (que pugen fins als 660.500 euros anuals), deutes i altres, es van quedar en 364.516 euros. Al balanç de comptes, a més, constaven més 800.000 euros en líquid. Això sí, ja l’any de la pandèmia, aquests beneficis van baixar fins a 58.944,71 euros, encara que l’empresa no va aplicar cap ERTE durant el període de la Covid-19. Si el 2019 eren 3 treballadors fixos i 6 temporals, el 2020, van passar a ser 4 fixos i 2 a temps parcial.

Un patrimoni que, això sí, no només arriba de la música. A l’artista i empresària també l’acompanya un fenomen de màrqueting en si mateix. La de Sant Esteve de Sesrovires va llançar una col·lecció amb Pull&Bear, convertint-se en una de les campanyes més cares del grup Inditex, i també ha estat imatge de Nike o de Viva Glam de Mac, per posar-ne alguns exemples.

Del jazz aflamencat al cel, els culpables de canvi

No hi ha massa documents dels inicis de Rosalía. Tot just un vídeo d’una actuació, en viu al club JazzSí de Barcelona, d’un espectacle entre el flamenc i el jazzístic. D’allà, el “nou flamenc” la va fer saltar a la fama. Des de llavors, l’evolució musical la va portar per nous camins després d’alguns canvis que es van produir entre el 2018 i el 2019. Goooo soy muy mía, yo me transformo…

Una de les artífexs de la seva explosió és la seva mànager, Rebeca León, que es va unir al ‘dream team’ femení de Rosalía integrat per la seva germana (la Pili o Daikyri a les xarxes) i la seva mare (Pilar). La Pilar s’encarrega de la gestió econòmica i empresarial. La Pili, per part seva, és la responsable de fer de Rosalia una figura icònica. De fet, diversos dissenyadors han vestit l’artista (com Pepa Salazar o Palomo Spain), i diferents marques s’han ocupat de la seva estètica (des de Maritza Paz fins a Juliana González), però la Pili sempre ha estat darrere aquestes decisions.

D’origen llatí, però establerta als Estats Units, León es caracteritza per ser una caçatalents musical. Va ser directora de la filial llatina d’AEG, un dels gegants de música en viu, fins que va abandonar la companyia per a dedicar-se al seu negoci, una empresa de gestió d’artistes, Lionfish Entertainment, a través de la qual gestiona la carrera d’artistes com J. Balvin. El març del 2019, Rosalía i Balvin, cantant més escoltat a Spotify a escala mundial, treien Con altura. Començava el canvi.

Durant la pandèmia, Rosalía es va tancar durant mesos a la casa de Miami del seu nou mànager, i va començar a treballar en allò que acabaria sent Motomami. El desembarcament als Estats Units li va canviar la vida. Tot i això, no tot va ser nou, ja que la cantant va mantenir en el seu equip el productor Pablo Díaz-Reixa ‘El Guincho’, que després de produir El Mal Querer va produir quatre de les cançons de Motomami: Candy, Chicken Teriyaki, Diable i La Combi Versace on col·labora amb Tokischa.

Per a aquest últim disc va comptar també amb la col·laboració de Pharrel Williams qui, anomenat el “Rei Midas”, és un dels noms més rellevants en la indústria musical. Motomami, a més, tancava una etapa amb Sony, que havia produït i distribuït El Mal Querer a través de Columbia. La companyia sabia que Rosalía “volia ser una artista global”, el que no s’imaginava és que ho acabaria sent amb Universal.





Per Quique Martín