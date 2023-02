Per què no has d’usar guants de làtex en la cuina

Una persona cuinant amb guants de làtex (iStock)

A l’hora de cuinar, la higiene és primordial. Totes les mesures de protecció són importants si has de manipular aliments, però n’hi ha algunes d’habituals que ofereixen una falsa sensació de seguretat, com l’ús de guants (sobretot de làtex) en la preparació d’aliments.

L’ús de guants genera una sensació d’asèpsia i higiene. No obstant això, el seu ús en unes certes activitats no està aconsellat, com passa en el tractament d’aliments. En portar guants no som conscients de la brutícia que es queda impregnada en ells, i disminueix la freqüència en què ens rentem les mans mentre cuinem. A més, faciliten la contaminació creuada i podem estar transferint microorganismes entre diferents aliments i estris de la cuina.

L’ús de guants de làtex no està recomanat per al tractament del menjar pel risc que pot originar algun tipus de reacció entre els consumidors. Així, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), explica que si el làtex entra en contacte amb els aliments, pot causar respostes anafilàctiques.

La millor alternativa a l’ús dels guants és la constant rentada de mans, tal com recomanen els especialistes com la Fundació Seguretat Alimentària i Prevenció d’Al·lèrgies (FSA) en un estudi sobre contaminació creuada en la cuina. Però en cas d’haver d’usar-los per protecció real de la pell del treballador, és preferible que no siguin de làtex.





Per Consumer/eroski.com