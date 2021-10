MoraBanc i Banc Sabadell culminen la compra del 50,97 % de BSA

MoraBanc i Banc Sabadell han formalitzat la compra per part del banc andorrà de la participació del 50,97 % del seu capital social (i el 51,61% tenint en compte la part proporcional d’accions en autocartera) de Banc Sabadell d’Andorra (BSA) titularitat del banc espanyol. Després de l’auditoria feta a 30 de juny, el preu final ha estat de 68.009.685,79 euros i de 266,70 euros per acció. Es tanca així l’operació signada el passat 15 de juliol i que ha estat aprovada per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Amb aquesta rúbrica MoraBanc es converteix en l’accionista majoritari de BSA i l’entitat passa a formar part del Grup MoraBanc.

Tal i com van acordar les parts, en les properes setmanes, MoraBanc farà una oferta de compra als accionistes minoritaris de BSA amb el mateix preu per acció que ha pagat a Banc Sabadell. En la Junta d’Accionistes que convocarà properament BSA s’explicarà com serà tot el procés de cara als accionistes minoritaris.

Lluís Alsina, conseller director general de MoraBanc, destaca que “culminem una operació que impulsa el nostre creixement i el nostre compromís amb els reptes de futur d’Andorra. BSA és un banc fort i ben gestionat que, a partir d’ara, serà un actiu important del Grup MoraBanc en la seva proposta de valor als clients.”

Tot i que BSA ha passat a formar part del grup MoraBanc, els dos bancs segueixen operant com fins ara de manera autònoma i els clients mantenen els seus gestors i les seves oficines sense cap canvi.

MoraBanc lidera el creixement del sector

Amb aquesta operació, el grup MoraBanc creix de manera important en el mercat andorrà pel que fa a les principals magnituds de negoci i xifra de beneficis. El Grup MoraBanc passa a gestionar més de 10.500 milions d’euros en recursos de clients i 1.600 milions d’euros d’inversió creditícia amb unes ràtios de rendibilitat i solvència líders a Andorra.

En l’últim exercici, el benefici de MoraBanc va créixer un 20 % fins als 30,1 milions d’euros, els recursos de clients van augmentar un 6,5 % i la rendibilitat va augmentar fins al 9,47 % (ROE).