Mor un veí del Pallars Jussà en un sinistre de trànsit al Pont de Montanyana

Accident mortal a l’N-230 al municipi del Pont de Montanyana (Foto: Guàrdia Civil)

Un home de 71 anys, veí del Pallars Jussà, ha mort aquest dimarts en un accident de trànsit a la carretera N-230, al terme municipal del Pont de Montanyana, a la Ribagorça. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l’avís del sinistre es va rebre cap a les vuit del vespre des del punt quilomètric 93,8 de l’N-230, al tram que passa per la Franja i molt a prop del Pallars Jussà. Un turisme va patir una sortida de via i es va precipitar uns 30 metres fins a una zona boscosa per sota la carretera. L’impacte amb els arbres va causa la mort del conductor.

Al lloc s’hi van desplaçar dues patrulles de trànsit, de Barbastre i Binéfar, a més d’un equip de la Unitat d’Investigació de Seguretat Vial del subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca i una dotació dels Bombers. L’Equip de Sinistres Vials ha assumit la investigació dels fets.