Mor un excursionista francès en caure per un canal a la zona de la Restanca

Un excursionista de nacionalitat francesa ha mort aquest dimarts en caure per un canal a la zona del llac de la Restanca, segons han informat les autoritats de l’Aran. Els serveis d’emergències del govern aranès han rebut l’avís de l’incident cap a tres quarts de set a través del telèfon 112. Una dotació de dos membres dels Bombers d’Aran s’han desplaçat en helicòpter fins al lloc dels fets.
Segons publica RàdioSeu, en arribar-hi, han localitzat la persona accidentada i se n’ha determinat el decés. En un comunicat oficial, el Conselh Generau d’Aran ha fet arribar el condol a la família i amics de la víctima.