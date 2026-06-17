Un ciclista pateix un accident a la vall de Castellbò

Els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atès, aquest dimecres al migdia, un ciclista que ha partit un accident al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències i veïns de la zona, l’avís s’ha rebut a quarts de dotze del migdia (11.40 h). Per causes que es desconeixen, un home ha caigut a prop del nucli de Carmeniu metre practicava ciclisme i baixava des de Sant Joan de l’Erm. Com a conseqüència de l’impacte, s’ha fet un fort cop al cap. Al lloc dels fets s’hi han traslladat dues dotacions del parc de Bombers de la Seu d’Urgell -incloent l’helicòpter del GRAE- i una unitat aèria del SEM.
Segons publica RàdioSeu, després de rebre la primera atenció, el ciclista ha estat traslladat al camp de futbol de Castellbò i des d’allà ha estat transferit al SEM, que l’ha traslladat a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. L’home accidentat participava a la cursa Clàssica Ciclista RPPA La Seu d’Urgell, que organitza per tercer any el Club Esportiu Mossos d’Esquadra i que va de la capital urgellenca a Sant Joan de l’Erm, amb un recorregut total de 86 quilòmetres entre l’anada i la tornada.