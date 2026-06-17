La Guàrdia Civil recupera la creu de l’Aneto, desapareguda des de l’abril

La Guàrdia Civil ha recuperat, aquest dimarts, la creu de l’Aneto, que estava desapareguda des del mes d’abril. Cap a un quart de cinc de la tarda, efectius del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Benasc i de la Unitat Aèria d’Osca anaven a fer un rescat quan han observat des de l’aire la peça, mig enterrada a la neu al peu d’una paret de 200 metres de desnivell en una zona d’accés difícil.
Els agents l’han localitzat després de sobrevolar la cara nord del cim més alt del Pirineu i l’Aragó. Un cop han acabat el servei han tornat al lloc i han certificat que era la peça sostreta, que ha reaparegut arran del desgel. L’han transportat amb l’helicòpter fins a Benasc, on ha quedat dipositada a les dependències policials.
La creu va desaparèixer l’abril passat, quan uns vàndals la van tallar amb una radial. Aquesta acció està encara essent investigada per la Guàrdia Civil.