Millores per a reforçar la seguretat a la CG-2, a Bordes d’Envalira

Bordes d’Envalira (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació de les obres del mur de sosteniment de la plataforma de la Carretera General 2 (CG-2), a Bordes d’Envalira. L’empresa adjudicatària és Construccions Entrimo per un import de 249.225,29 euros. En el decurs de les inspeccions efectuades pel COEX, es va detectar la degradació d’aquest mur. Per tal de reforçar l’estabilitat de la plataforma de la carretera i garantir la seguretat de totes les persones que circulen per aquesta via, s’ha realitzat la contractació amb la modalitat d’urgència per tal de procedir als treballs de rehabilitació de la zona.

Els treballs tenen un termini d’execució d’un mes i estan centrats en un tram de 80 metres a la Carretera General 2 abans de la localitat de Bordes d’Envalira en direcció nord. Les obres, que està previst que es duguin a terme a la tardor, consisteixen en l’enderroc i execució de part del mur de maçoneria, i també el rejuntament d’aquest, la reposició de l’asfalt, la senyalització i l’abalisament de la zona en els dos sentits de circulació i la col·locació de barrera tipus fusta metall.