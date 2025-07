200.000 euros més per al Programa de Digitalització d’Empreses per a aspectes relacionats amb la ciberseguretat

Cal conèixer les mesures que hi ha a l’abast per a garantir la ciberseguretat (iStock)

L’aposta del Govern per a acompanyar les empreses per a avançar en la digitalització és clara. Així ho demostra el Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) que enguany ha tornat esgotar la partida pressupostària prevista de 500 mil euros, tal com el Govern ja va informar el passat mes de maig. Arran de la creixent demanda empresarial, un fet que també permet incrementar la maduresa digital de país, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’ampliació pressupostària de fins a 200.000 euros més per al PDE. En total, doncs, el Programa de Digitalització d’Empreses sumarà enguany un pressupost global de 700.000 euros, superant amb escreix la inversió de 500.000 euros que es va realitzar l’any passat.

Aquesta nova bossa econòmica estarà disponible, en un primer moment, només per a impulsar solucions digitals que vagin encaminades a reforçar la ciberseguretat de l’empresa. La voluntat és focalitzar tots els esforços possibles en aquest punt, ja que la seguretat en línia cada vegada agafa més rellevància tenint en compte també el creixent nombre d’atacs que es registren a Andorra i arreu. El Govern valorarà passats uns mesos si l’ampliació pressupostària també es podrà destinar a altres solucions digitals.

El PDE, com a filosofia global, té com a objectiu ajudar les empreses andorranes a adoptar tecnologies digitals i avançar cap a un model de negoci més innovador i eficient, proporcionant suport econòmic i eines per a la transformació digital, la ciberseguretat i la intel·ligència artificial. Així, es busca maximitzar l’impacte de les subvencions incorporant millores contínues al Programa. El seu bon funcionament permet continuar avançant per a assolir l’increment constant i gradual de la maduresa digital de les empreses del país, un dels eixos principals de l’Estratègia de digitalització 2020-2030.