Millora en el procediment de sol·licitud de pensió de viduïtat

Les sigles de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (SFGA)

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha comunicat l’acord en què s’ha arribat amb el Consell Superior de la Justícia (CSJ) per a simplificar el procediment de sol·licitud de pensió de viduïtat amb el qual l’assegurat ja no estarà obligat a demanar un certificat de penals per a entregar a la CASS, de forma que ho pugui fer directament la seguretat social.

Recordar que en la darrera modificació de la llei de la CASS, via llei de pressupost 2025, es va afegir com a condició per a accedir a aquesta prestació que el sol·licitant no estigués condemnat per delictes envers el/la cònjuge difunt que obria el dret a sol·licitar la pensió de viduïtat. Un cop fetes les verificacions jurídiques, es va establir que des de la CASS no es podia demanar directament aquesta informació per un tema de protecció de dades.

Vistes les incomoditats que això suposava als sol·licitants de la pensió, s’ha estat treballant amb el Consell Superior de la Justícia per a trobar una solució que minimitzi aquest inconvenient.

En aquest sentit, aquesta mateixa setmana s’ha iniciat un procés de comunicació entre la CASS i el Tribunal de Corts que garanteix la protecció de les dades dels assegurats i farà que no hagin d’aportar obligatòriament un certificat de penals ja que la CASS podrà sol·licitar directament aquestes dades si així ho desitja l’assegurat.