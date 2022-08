Millora el SEO del teu negoci amb enllaços de qualitat

Una de les preocupacions de qualsevol persona que vulgui comptar amb una bona rellevància a internet és millorar el seu posicionament SEO. Existeixen moltes formes diferents amb les quals poder millorar el posicionament a internet.

Algunes d’aquestes formes depenen directament de nosaltres, com comptar amb un bon disseny de pàgina, allotjar-se en un servidor de qualitat i fer un bon ús de les paraules clau. No obstant això, altres formes són una mica més complexes i depenen de tercers, com la d’aconseguir enllaços de qualitat.

Que un usuari accedeix a la nostra pàgina a través d’una pàgina de tercers, té una gran importància per a Google, per la qual cosa ens ajuda a posicionar-nos amb facilitat.

Una de les estratègies per a aconseguir enllaços de qualitat és comprant-los a través d’internet. A internet ens podem trobar amb pàgines especialitzades com Coobis. Aquestes pàgines compten amb una gran quantitat de mitjans especialitzats que generen contingut a internet i, precisament, per això, podem aconseguir que aquest contingut generat estigui preparat per a nosaltres.

Quan parlem d’aconseguir enllaços de qualitat, no sols estem parlant d’augmentar el trànsit que arriba a la nostra pàgina, sinó també de millorar la nostra imatge de marca i augmentar la nostra visibilitat. Com més força tinguem a internet, més capacitat tindrem per a arribar millor als nostres clients.