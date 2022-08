Les 7 característiques d’un envàs sostenible

No existeix un únic envàs perfecte, i a casa n’entren de molts tipus i materials. D’entrada, un bon envàs ha d’aconseguir un equilibri entre un disseny amb criteris de sostenibilitat, donar satisfacció al consumidor, ser viable per al productor, preservar la seguretat alimentària i allargar la vida útil del producte per a reduir el desaprofitament. És possible?

Suggeriments per a assolir que els envasos siguin més respectuosos amb el medi ambient:

1. Reduir la quantitat de material. Baixa el cost i la quantitat de residus, al mateix temps que es milloren els processos d’envasament i es disminueix l’energia que s’empra per a la seva fabricació, transport i magatzematge.

2. Simplificar i unificar els materials. Com menys materials diferents s’utilitzin, més operatiu serà el seu reciclatge.

3. Adaptar el disseny als requeriments de conservació i comoditat. Amb això s’evita l’excedent de materials i es redueix l’impacte ambiental.

4. Millorar les característiques del material a les característiques del producte. Optar per envasos o materials que evitin danys en el transport que accelerin la seva deterioració.

5. Optimitzar la logística. Ajustar la grandària i forma de l’envàs per a minimitzar combustible en el transport i estalviar costos de magatzematge.

6. Adaptar la grandària a les racions.

7. Usar nous materials, més biodegradables, compostables, reciclables i reciclats.

Per Consumer/eroski.com