Com combatem la inflor abdominal i què té a veure amb la microbiota intestinal?

Les canyes a mig matí amb unes braves, els pecaminosos gelats amb l’excusa de passar millor la calor o les reunions familiars que es converteixen en grans menjars. Les vacances obren la porta a un període d’excessos i això el cos ho nota, sobretot en forma d’inflor abdominal. Què podem fer per a evitar-ho?

Consells per a evitar els excessos i la inflamació

Menja a poc a poc i mastega bé. Així es facilita la digestió, evitem els gasos i ens atipem més.

Realitza de 3 a 5 àpats al dia, apostant per aliments baixos en calories, com a verdures i hortalisses, peix, pollastres o ou.

Planifica bé els menjars. La desorganització et porta a menjar malament i ràpid i apostar per plats preparats. Confia en les coccions lleugeres, a la planxa, al forn, al microones o al vapor, i prescindeix dels plats precuinats.

Menys sucre i menys sal per a evitar la inflor abdominal. Condimentar amb herbes aromàtiques és molt saludable per a tu.

No beguis molt líquid durant els menjars i descarta les begudes amb gas.

Inclou aliments depuratius, com a espàrrecs, carabassó o carxofes. Són essencials per a eliminar líquids i aconseguir la depuració de l’organisme. A més, a l’estiu, les sopes i cremes de verdures fredes són menjars molt apetibles i refrescants.

Molta fibra, si us plau! Per a millorar el trànsit intestinal i augmentar la sacietat. I on trobem la fibra? En aliments com a cereals integrals, fruites i verdures i llegums…

I també facilita la digestió prendre infusions depuratives, com la camamilla, poliol, fonoll, gingebre…

Benvingut sigui l’esport. Practicar algun esport, de tres a quatre vegades a la setmana, és una rutina ideal per a evitar la sensació d’inflamació. Pujar les escales, anar caminant al treball o atrevir-nos a provar qualsevol activitat esportiva ens anirà molt bé per a sentir-nos més lleugeres.

La microbiota intestinal i el greix

Garantir el bon estat de la microbiota intestinal és primordial per a sentir-nos bé. Però què és la microbiota? Com explica la nutricionista, Gema Cabañero, és un conjunt de microorganismes de l’intestí que ens protegeixen dels bacteris patògens i ens ajuden a digerir certs aliments, a més de regular l’apetit i el procés d’absorció de greixos. I sent tan important és lògic que un desequilibri en aquesta microbiota es manifesti de manera negativa en el nostre cos. En forma d’augment de risc de patir infeccions, major greix corporal i augment de pes.

I una vegada detectat el problema, pensarem en la solució. Com assenyala, Gema Cabañero, l’alimentació és fonamental en aquest repte, que ha de comptar amb la presència de fruites, verdures i aliments prebiòtics alts en fibra que ens ajuden a regenerar de manera natural la flora intestinal. Els resultats? El ventre es queda llis i s’elimina el greix acumulat.

