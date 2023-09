Mercat d’olis i vins a Martinet i altres atractius

Cartell del Mercat d’olis i vins a Martinet -Cerdanya-

Aquest diumenge al matí, dia 24 de setembre, coincidint amb el pont de la festa de la Mercè patrona de Barcelona, Martinet de Cerdanya celebrarà el Mercat d’Olis i Vins. El Mercat es farà a l’aparcament al costat de la plaça de l’Ajuntament i comptarà amb una dotzena de parades amb els millors olis i vins de les D.O. Empordà i Costers de Segre, els formatges del Moianès i de Navarra i es completarà amb parades d’artesanies.

Una bona raó per a conèixer aquesta població on també es pot visitar durant el matí i amb cita prèvia el parc dels búnquers. La línia de búnquers que ressegueix el Pirineu pel costat català es va construïr a partir de l’any 1944 com a manera d’aturar una possible invasió d’algun exèrcit guanyador de la segona Guerra Mundial. Tenien el nom de Centro de Resistencia i disposaven de nius d’ametralladores i de canons antitancs.