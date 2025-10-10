Ferit un ciclista en un sinistre a Erts

Pocs instants abans de tres quarts de deu del matí d’aquest divendres, 10 d’octubre, s’ha produït un accident al punt quilomètric 0,200 de la carretera general número 5 (CG-5), concretament a Erts, a la parròquia de la Massana. El sinistre s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El servei de l’ordre ha estat alertat del succés a les 9:41 hores.
Segons assenyalen fonts policials, l’incident viari en qüestió només ha tingut una bicicleta implicada. La persona accidentada ha resultat ser un home de 51 anys, no resident al Principat d’Andorra, que ha patit ferides a causa de la caiguda.